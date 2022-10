Dono das discotecas Jamaica e Tokio teme que o pior ainda esteja para chegar

Fernando Pereira, das discotecas Jamaica e Tokio, teme que subida das taxas de crédito afaste clientes

Depois de dois anos e meio fechadas, as discotecas Jamaica e Tokyo, em Lisboa, reabriram no final do mês passado. Sem atividade durante 30 meses, "os prejuízos ascenderam aos 300 mil euros e o total de faturação que não se fez aos três milhões", mas o pior ainda poderá estar para vir. "Agora, as taxas (dos créditos) vão começar a disparar e dependemos do público que, se o dinheiro não chegar, gasta menos ou não vem", receia Fernando Pereira, dono das duas discotecas, que também sente que "ainda há gente com medo de estar em grandes aglomerados".

Quando os espaços noturnos começaram a fechar, por causa da pandemia, Fernando Pereira já estava preparado para o encerramento temporário dos estabelecimentos que gere. O edifício onde funcionaram durante mais de meio século, na conhecida por "rua cor de rosa", no Cais do Sodré, foi vendido a uma cadeia de hostels espanhola, obrigando à saída das discotecas para o Cais do Gás. As obras prolongaram-se por mais um ano do que o previsto e a pandemia não ajudou.