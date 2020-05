Dos 18 novos óbitos de Covid-19, 13 tinham mais de 80 anos

Sandra Alves Hoje às 13:45 Facebook

Com o país a chegar aos dois meses de pandemia de Covid-19, a ministra da Saúde sublinha que se trata de "uma doença muito contagiosa" mas o dever de confinamento permitiu atingir uma média de infeção secundária abaixo de um.

"A taxa de letalidade global é de 4% e a taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 14.2%", indicou a ministra da Saúde, Marta Temido, esta sexta-feira, na conferência de imprensa diária sobre a evolução da pandemia de Covid-19 em Portugal. Em relação aos 18 óbitos registados nas últimas 24 horas (são agora 1007 no total) "13 tinham mais de 80 anos", sublinhou.

A ministra da Saúde destacou que "entre 23 e 27 de abril, o número médio de casos secundários de infeção é de 0,92" ou seja, o RT (risco de transmissão) é inferior a um. "Há uma variação ligeira entre regiões", acrescentou.

Marta Temido lembrou que amanhã, sábado (2 de maio), faz dois meses desde a confirmação do primeiro caso de Covid-19 em Portugal. E "o cenário da doença nestes dois meses" permite concluir que "é uma doença muito contagiosa; com sintomas ligeiros em 86% dos infetados; há uma percentagem de doentes internados relativamente reduzida, de -5%, e -1% em unidades de cuidados intensivos; a maioria dos óbitos são pessoas com mais de 75 anos e com doença crónica", disse a governante.