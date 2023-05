Continua a campanha para ajudar Nilton

JN Hoje às 18:51 Facebook

Através da rubrica "Todo o Homem é meu Irmão", a Associação JN Solidário continua a angariar fundos para ajudar Nilton a voltar para casa. Agora com 17 anos, o jovem sofreu um AVC hemorrágico que lhe alterou a vida por completo e está internado no Centro de Reabilitação do Norte, porque a casa onde vive com a mãe precisa de obras de adaptação profundas.

O valor total dessas obras é de 70 mil euros e a nossa associação está a tentar recolher cinco mil euros, para juntar ao montante que está a ser canalizado por outras campanhas com o mesmo objetivo. Apelamos, pois, à generosidade dos nossos leitores, de forma a que consigamos chegar à verba que pretendemos atingir. Até agora, ainda só conseguimos angariar 1925 euros.

Para que Nilton regresse, será necessário remodelar os anexos, uma vez que a casa tem várias escadas e corredores estreitos.

O jovem de Salreu, Estarreja, está completamente dependente da ajuda dos outros para as mais básicas atividades do dia a dia. Estava com uns amigos na praia quando, em maio do ano passado, sofreu o AVC hemorrágico que o atirou para um estado quase vegetativo.

Donativos

As ajudas financeiras podem ser entregues diretamente nos nossos balcões, em cheque passado à ordem de Associação JN Solidário, remetido para Edifício JN, Rua de Gonçalo Cristóvão, 195/219 - 2º, 4049-011 Porto, ou depositadas na conta com o IBAN PT50 0033 0000 4551 4446 1190 5.

Maria Costa €5,00

Carlos Barroco Silva €25,00

Manuel Pedro S. Sousa €20,00

Luís Jorge Amorim Coelho €50,00

Maria Luísa Sousa €200,00

Jorge Augusto Machado €25,00

Mário Cardoso Azevedo €120,00

Vítor Neves €50,00

Alberto José F. Matos €25,00

Total de donativos (da semana) €520,00