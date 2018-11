"Milhas solidárias" da TAP para aquecer o Natal com o "JN Solidário"

Hoje às 15:32 Facebook

Twitter

"Milhas Solidárias" é o novo projeto da Associação JN Solidário em parceria com a TAP. Até 15 de dezembro, a iniciativa permitirá trocar milhas por objetos que serão doados ao Centro Juvenil de Campanhã e à Casa do Gaiato, no Porto.

O desafio é lançado aos leitores e clientes frequentes da TAP, Miles&Go, antigo Victória. As milhas doadas serão revertidas em produtos da loja online "TAP Store" e disponibilizados às instituições. Edredons, mochilas, auscultadores e outros produtos serão as prendas de natal para quem mais precisa.



À semelhança dos últimos anos, a Associação JN Solidário está também a promover uma campanha de compra de cabazes de Natal para oferecer a quem mais precisa. A verba necessária para a aquisição dos cabazes é elevada, pelo que contamos, mais uma vez, com o envolvimento dos leitores do JN.



O JN Solidário é um projeto de solidariedade social que, com o apoio dos leitores, consegue chegar a dezenas de famílias. Ajude-nos a ajudar os outros e acompanhe as nossas ações em JN Solidário.