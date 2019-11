Doar brinquedos, doces e cabazes para um Natal feliz

Célia Soares Hoje às 10:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Associação JN Solidário dinamiza campanha para ajudar crianças de associação de Campanhã e entregar cabazes.

Porque o Natal deve ser um momento de alegria, a Associação JN Solidário está a apelar, mais uma vez, à solidariedade dos leitores do "Jornal de Notícias". Este ano, o objetivo é angariar doces e brinquedos novos que serão entregues às crianças da Associação Branco e Negro Vitória de Campanhã, na zona oriental do Porto. Mas a missão não fica por aqui.

Tal como tem acontecido nos anos anteriores, a época natalícia ficará marcada pela entrega de cabazes com bens essenciais para a noite da consoada. Presentes que serão entregues a quem deles mais necessita, como instituições de solidariedade social e famílias carenciadas.

Com mais de seis décadas de existência, a Associação Branco e Negro Vitória de Campanhã conta atualmente com cerca de 50 crianças que participam nas atividades desportivas realizadas pela coletividade. Do futebol ao ténis de mesa, há modalidades para todos os gostos. E, além dos cuidados que caracterizam o dia-a-dia das pessoas da associação com as crianças que por lá passam, no Natal há sempre um miminho extra preparado para cada um. Um gesto carinhoso a que a Associação JN Solidário não conseguiu ficar indiferente.

Para José Miguel Silva, presidente da Associação Branco e Negro Vitória de Campanhã, o principal objetivo é que, com a ajuda de todos, seja possível "melhorar o Natal das crianças".

onda solidária

A causa é nobre e a expectativa elevada. Isto porque a associação acredita que a onda solidária vai ganhar dimensão suficiente para conseguir fazer felizes outras crianças da freguesia de Campanhã.

"Os doces e brinquedos que sobrarem serão distribuídos por mais crianças", partilha José Miguel Silva, acrescentando que até pela proximidade ao Bairro do Lagarteiro, não faltarão crianças a quem entregar os mimos oferecidos pelos leitores do "Jornal de Notícias". As ofertas serão entregues às crianças da Associação Branco e Negro Vitória de Campanhã no dia 1 de dezembro, numa festa onde não faltarão a alegria e a emoção. v

O que doar

São aceites apenas brinquedos novos, adequados para crianças com idades até aos 10 anos, bem como chocolates e outros doces, sendo que estes devem estar empacotados, de forma a terem condições de conservação.

Entregas no JN

Além dos brinquedos, serão recolhidos cabazes com bens essenciais ou donativos para a aquisição dos mesmos. As ofertas deverão ser entregues até ao final deste mês ao segurança na portaria do "Jornal de Notícias".