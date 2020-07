JN Hoje às 10:46 Facebook

O projeto JN Solidário respondeu ao pedido de ajuda de Francisco e angariou perto de quatro mil euros para a compra dos equipamentos.

Uma cama e uma cadeira sanitária são suficientes para melhorar significativamente a qualidade de vida de Francisco Portela, jovem de 18 anos que sofre de paralisia cerebral. O projeto JN Solidário respondeu ao pedido de ajuda da mãe de Francisco, Julieta Vila Verde, e angariou perto de quatro mil euros para a compra dos equipamentos.

"Foi uma surpresa muito grande quando descobri que íamos receber o que pedimos. De início não acreditei, mas depois passei a ter fé nas pessoas", conta Julieta Vila Verde.

A cama e a cadeira sanitária - que vai ajudar Francisco a tomar banho - já faziam parte dos desejos de Julieta há mais de cinco anos. Quanto mais o Francisco crescia, maior era a necessidade. "Eu cuido do meu filho sozinha desde que ele tem três anos. Mas agora ele está mais alto e mais pesado, e torna-se cada vez mais difícil cuidar dele. O Francisco chegou a escorregar no buraco da antiga cadeira do banho e desde então sentia-se inseguro e recusava-se a entrar no chuveiro", explica Julieta.

Quando o jovem experimentou os novos equipamentos sorriu de imediato, mostrando o notório agrado. De seguida expressou que não queria regressar aos antigos materiais.