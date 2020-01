JN Todos precisa de voluntários para ajudar idosos

Hoje às 20:04 Facebook

O projeto JN Todos continua a angariar voluntários para ir a casa de idosos resolver pequenos problemas, como fazer uma reparação, compras de supermercado, ir à farmácia ou acompanhar numa ida ao médico.

O projeto está a ser desenvolvido em Vila Nova de Gaia e é fruto de uma parceria entre a Associação JN Solidário e a Autarquia local, com apoio de fundos comunitários.

Os candidatos têm de ter pelo menos 18 anos e residir em Gaia. No processo de recrutamento, são entrevistados e formados pela equipa do projeto, sendo-lhes também garantido um seguro de acidentes pessoais. As ações até agora realizadas já permitiram ajudar seis beneficiárias.

Sinalizar quem precisa

Além dos voluntários, o JN Todos necessita da colaboração das mais diversas entidades para sinalizar idosos, como juntas de freguesia, instituições de solidariedade social ou até corporações de bombeiros e forças policiais. Não sendo especializadas, as ações de voluntariado surgem como complemento às respostas dadas pela rede social existente, uma vez que há capacidade para atuar todos os dias de semana, de manhã à noite.

As pessoas que estiverem interessadas em juntar-se a esta causa podem entrar em contacto com a equipa do projeto através do email jnsolidario@jn.pt ou pelo número 912 515 855.

O JN Todos conta com mais duas iniciativas de relevo: as leituras críticas de jornais e os encontros de saberes. O projeto de promoção do envelhecimento ativo envolveu, em apenas seis meses, mais de 300 pessoas.