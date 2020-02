Douro em destaque nos prémios Revista de Vinhos

Ana Costa Hoje às 00:45 Facebook

O Niepoort Porto Vintage 2017, um dos classificados com nota máxima pelo painel de provadores da "Revista de Vinhos", arrecadou o título de Vinho do Ano 2019. "Perfeição, firmeza, assombroso!" foram as palavras usadas para o descrever.

É um dos galardões mais cobiçados dos prémios "Os Melhores do Ano" daquela revista, que nesta edição voltou a distinguir, em 24 categorias, as personalidades e produtos do mundo da enologia e gastronomia que mais se destacaram no último ano.

Os premiados foram revelados na terça-feira à noite, numa cerimónia que teve lugar na Alfândega do Porto e que assinalou também a celebração dos 30 anos da "Revista de Vinhos".

A Região do Douro foi a que mais prémios arrecadou na área do vinho. A Quinta da Boavista, da dupla Marcelo Lima e Anthony Smith, foi considerada "Produtor do Ano 2019", pela consistência e "qualidade excelente" dos vinhos. Já o título de "Produtor de Vinhos Fortificados do Ano" foi atribuído ao grupo Fladgate Partnership (Taylor"s, Fonseca, Croft e Krohn).

A elaboração de "vinhos desconcertantes a partir de vinhas velhas em Lamego" valeu a Pedro Frey Ramos o prémio "Produtor Revelação do Ano" e a Gran Cruz, produtora de Vinho do Porto e DOC Douro, com forte aposta no enoturismo, foi considerada "Empresa do Ano 2019".

Nos vinhos verdes, a Soalheiro, pioneira dos vinhos Alvarinho em Melgaço, mereceu o título "Marca do Ano 2019". O prémio "Personalidade do Ano 2019 no Vinho" foi atribuído a Manuel Pinheiro, presidente da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes.

O chef Rui Paula, que alcançou recentemente a segunda estrela Michelin na Casa de Chá da Boa Nova, em Leça da Palmeira, foi considerado "Personalidade do Ano 2019 na Gastronomia".

Desde há três anos, a "Revista de Vinhos" atribui também o Prémio Homenagem, que nesta edição reconheceu o trabalho de três mulheres do vinho: Jancis Robinson, Clara Roque do Vale e Leonor Freitas.

Premiados

Prémio Homenagem

Jancis Robinson (crítica de vinhos); Clara Roque do Vale (Comissão Vitivinícola Regional Alentejana); Leonor Freitas (Casa Ermelinda Freitas).

Personalidade do Ano no Vinho

Manuel Pinheiro (Vinhos Verdes)

Personalidade do Ano no Brasil

António Alves (restaurantes Rancho)

Personalidade do Ano na Gastronomia

Rui Paula (Casa de Chá da Boa Nova, Leça da Palmeira)

Vinho do Ano

Niepoort Porto Vintage 2017 (Douro)

Produtor do Ano

Quinta da Boavista (Douro)

Produtor de Vinhos Fortificados do Ano

Fladgate Partnership (Douro)

Produtor Revelação do Ano

Pedro Frey Ramos (Douro)

Empresa do Ano

Gran Cruz (Douro)

Marca do Ano

Soalheiro (Vinhos Verdes)

Enólogo do Ano

Paulo Nunes (Dão, Bairrada)

Enólogo Revelação do Ano

Márcio Lopes (Vinhos Verdes, Douro)