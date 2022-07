Douro, Tâmega e Sousa unidos numa nova marca

A Comunidade Intermunicipal (CIM) do Tâmega e Sousa lançou uma nova marca, um ponto de união para os 11 municípios que compõem o Tâmega e Sousa, que pretende ser "forte e distintiva para identificar e valorizar a região junto dos investidores e da população" e "uma viragem para um futuro melhor".

A nova marca, denominada Douro, Tâmega e Sousa - "Onde se inventa um país inventa-se um futuro", foi apresentada com o Douro como pano de fundo, no Hotel Porto Antigo, em Cinfães, numa cerimónia que contou com a presença dos autarcas da região e de representantes de várias entidades locais e nacionais, caso de António Cunha, presidente da CCDR-N e de Ana Abrunhosa, a ministra da Coesão Territorial.

Segundo Pedro Machado, presidente da CIM do Tâmega e Sousa, e também autarca do concelho de Lousada, a nova marca pretende ser "forte e distintiva", "para identificar e valorizar a região junto dos investidores e da população".

"Com esta marca pretendemos explorar esta identidade que existe neste território, porque, apesar da diversidade que existe, há também e tem que haver unidade. Essa unidade sente-se e isso é muito importante nos conselhos intermunicipais", referiu Pedro Machado, destacando o "consenso" que tem existido entre os autarcas dos 11 municípios que compõem a CIM Tâmega e Sousa em várias matérias, "mesmo nas mais difíceis".

Aproveitando a presença da ministra Ana Abrunhosa na cerimónia, Pedro Machado pediu que "acarinhe o território do Tâmega e Sousa e tenha especial atenção para o reequilíbrio da coesão territorial para a região".

Afirmando a heterogeneidade da região, onde é preciso apoiar o investimento e fixar e manter pessoas qualificadas, a ministra Ana Abrunhosa apontou esta nova marca como "uma oportunidade do território se dar a conhecer e uma forma de se manter unido".