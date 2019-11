Doutoramentos nos politécnicos não são prioridade, diz ministro do Ensino Superior

Joana Amorim Hoje às 08:54 Facebook

Um contrato de estabilidade e crescimento com o compromisso firme de alargar a base social do Superior. Através do reforço da ação social e de uma terceira via de acesso para os estudantes que ingressam via profissional.

Os doutoramentos nos politécnicos ficam na gaveta, cuja aposta deverá ser nas pós-graduações. Manuel Heitor, ministro da Ciência e Ensino Superior, na primeira pessoa.

Assina hoje o "Contrato para a Legislatura" com as instituições de Ensino Superior (IES). Estabilidade é a palavra de ordem?

Estabilidade e um crescimento. E um compromisso para qualificar a população portuguesa, assumindo quatro eixos de intervenção: alargar a base social; especializar e diversificar; empregar melhor; e internacionalizar. Há um esforço claro de o investimento no Ensino Superior crescer mais do que na restante Administração Pública .

O alargamento da base social obriga a um reforço da ação social. Vão aumentar o limiar de elegibilidade?

A principal aposta foi manter a redução das propinas.

E esse valor mantém-se na legislatura?

Mantém-se. E vamos continuar a reforçar a redução dos custos das famílias através do investimento na duplicação do número de camas, num total de 12 mil novas. Estas duas medidas são importantes, mas não chegam.

