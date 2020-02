Droga para matar animais utilizada em 24 suicídios

Joana Almeida Silva Hoje às 10:52 Facebook

Na última década, 24 pessoas cometeram suicídio com pentobarbital, uma substância cuja utilização em seres humanos é proibida em Portugal e que é a mais utilizada no suicídio assistido nos países onde esta prática está legalizada há anos.

De acordo com os dados fornecidos ao JN pelo Instituto de Medicina Legal (IML), 10 mortes aconteceram em 2019, um número que duplicou face a 2018, ano em que se registaram cinco casos (um na Região Centro e quatro no Sul).

É precisamente na Delegação Sul do IML que se verificaram o maior número de casos - 15 dos 24 contabilizados entre os anos de 2009 e 2019. Na Delegação Norte houve oito casos no total e na Delegação Centro apenas um. Em causa estão mortes em que as autópsias revelaram a presença no organismo de um fármaco que atua ao nível do sistema nervoso central, afetando as funções respiratória e cardíaca.