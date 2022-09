Drones de forças navais de 25 países serão testados em Tróia

Leonardo Pereira Hoje às 16:42 Facebook

As armadas de vários países do mundo irão testar, a partir desta segunda-feira e até ao dia 23, drones aéreos, subaquáticos e de superfície na zona livre tecnológica, em Tróia. A Marinha vai com a participação de 25 nações. A iniciativa dá corpo à inovação colaborativa e ao desenvolvimento tecnológico.

O exercício destina-se a experiências de robótica e de veículos não tripulados, sobretudo drones aéreos, subaquáticos e de superfície. Testar estes equipamentos e desenvolvê-los no mar é o propósito da campanha operacional, que se realizará na zona livre tecnológica. Cada drone e cada ambiente em que se insere têm um propósito, desde a captação de imagens até à avaliação da situação do oceano.

O Comandante Gonçalves Simões, da Marinha portuguesa, exemplificou, ao JN, que um dos testes do exercício consiste no desenvolvimento da comunicação entre drones, de forma a ser possível transmitir informações em tempo real para as estações. Acrescenta que a experiência serve, também, para a "partilha de dados com as universidades para os alunos desenvolverem os seus estudos".