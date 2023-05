Duarte Cordeiro diz que suspeitas levantadas sobre si são "falsas e caluniosas"

JN Hoje às 11:29 Facebook

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, considerou "falsas e caluniosas" as suspeitas levantadas sobre si no caso de uma alegada troca de favores entre o PS e o PSD em Lisboa.

Reiterando que não foi ouvido pelo Ministério Público em qualquer caso judicial, Duarte Cordeiro afirmou esta manhã aos jornalistas que as acusações de que é alvo "são falsas e caluniosas e não têm qualquer adesão à realidade, nem estão suportadas em qualquer facto".

A resposta surge depois de numa reportagem da CNN Portugal ter sido apontado como mandatário numa troca de favores entre PS e PSD na preparação das listas para eleições autárquicas de 2017, de forma a garantir a manutenção de certas freguesias lisboetas.

"Recordo que em 2017, o PS não celebrou qualquer entendimento com o seu adversário e como foi público celebrou acordos coligatários", afirmou.