Duarte Cordeiro diz ser "incompreensível" voto contra do BE no Orçamento

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, afirmou esta segunda-feira que "o Governo considera incompreensível que não possa contar com o Bloco de Esquerda" para aprovar o Orçamento do Estado (OE). Mas destacou já ter "garantias" de que é aprovado e contestou os argumentos do BE.

"O Governo considera incompreensível que, quando o país mais precisa, não possa contar com o Bloco de Esquerda para viabilizar um Orçamento do Estado que combate uma pandemia gravíssima que protege as pessoas e apoia o emprego", afirmou o governante.

Duarte Cordeiro fez este ataque durante uma conferência de imprensa, na residência oficial do primeiro-ministro, sobre o Orçamento do Estado para 2021 (OE2021). Garantiu que "o Governo não falhou nem falhará a Serviço Nacional de Saúde", principal argumento de Catarina Martins usado domingo para chumbar o documento. Mas também respondeu às acusações feitas em matéria de proteção social e do Novo Banco.

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares lamenta que os bloquistas não tenham decidido "fazer parte da solução" num contexto de crise provocada pela pandemia, ao decidirem votarem contra.

"É incompreensível que num momento crítico para Portugal e para os portugueses, segundo a líder do Bloco de Esquerda, a maior crise das nossas vidas, o BE decida deixar de fazer parte da solução que desde 2015 contribuiu para recuperar a confiança do país e aumentar os rendimentos e melhorar a economia", reforçou o secretário de Estado.

O governante garantiu porém ainda estar disponível para continuar a negociar na especialidade, tal como fez o Bloco.

"O Governo continuará empenhado" no "diálogo e compromisso com os partidos" para "garantir um bom OE" que resposta à crise provocada pela pandemia. "Estaremos sempre disponíveis para continuar a dialogar e para, do nosso lado, tentar esclarecer o melhor possível" a estratégia definida para o OE, disse Duarte Cordeiro.

Conforme o JN noticiou, o Governo ainda enviou no domingo à tarde, durante o decorrer da Mesa Nacional do Bloco de Esquerda (BE), um documento com os investimentos todos que prevê na Saúde, incluindo a contratação de médicos.

Duarte Cordeiro insistiu, aliás, que o Governo manifestou disponibilidade para se aproximar do Bloco, calendarizando a entrada de novos meios humanos para o SNS ou alargando o novo apoio social aos trabalhadores independentes. Mas a resposta que deu ao Bloco mantendo a condição de recursos para acesso dos trabalhadores independentes ao apoio social também pesou para o voto contra.

Esta segunda-feira, Duarte Cordeiro começou por contestar os ataques do Bloco sobre a execução do OE para 2020. E notou que "o orçamento do Ministério da Saúde tem um aumento de 1200 milhões de euros face a 2020, um aumento superior a 10%. Comparando com o Orçamento Suplementar, este documento prevê um aumento de 786 milhões de euros", sublinhou.

Depois de o de o BE ter anunciado, no domingo, o voto contra ao Orçamento e o PAN a abstenção, o Governo e o PS precisavam de garantir pelo menos mais uma abstenção para aprovar, na generalidade, o Orçamento de 2021, pelo que o anúncio da deputada Cristina Rodrigues, feito em comunicado esta segunda-feira, dá luz verde à proposta.

O PS, com 108 deputados, precisava de oito votos a favor de outras bancadas ou de 15 abstenções para fazer passar o orçamento. Do lado do "chumbo", e depois do "não" do BE, contabilizam-se 105 votos - 79 do PSD, 19 do Bloco, cinco do CDS, um do Chega e outro da Iniciativa Liberal. O PCP, com 10 deputados, foi o primeiro a anunciar, na sexta-feira, que vai abster-se, a que se somaram, no domingo, os três deputados do PAN e a garantia da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira de que não iria votar contra.

Com a abstenção da deputada Cristina Rodrigues, falta conhecer o sentido de voto do PEV, que anuncia na terça-feira, prevendo-se a sua abstenção, na linha do que anunciou o PCP. Mas mesmo que os deputados ecologistas votassem contra, seriam 107 deputados pelo não e 108 pelo sim, o que garante a aprovação na generalidade, na quarta-feira.