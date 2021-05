Duarte Cordeiro promete prestar contas da execução orçamental em junho

Carla Soares Hoje às 16:55 Facebook





Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, disse esta terça-feira ao JN que o Governo está "empenhado em garantir uma boa execução orçamental" em 2021 para que "não seja um elemento de discordância relativamente ao que pretende que sejam as conversas para o Orçamento de 2022". Estas arrancarão em julho após "o ponto de situação" que promete fazer com os partidos no final deste semestre, em junho, para lhes prestar contas. Aponta o lay-off a 100% como medida "com mais sucesso".

Quando os vários parceiros de negociação que viabilizaram o Orçamento do Estado (OE) para 2021 com a sua abstenção acusam o Governo de estar a atrasar ou bloquear medidas inscritas, elencando uma série de propostas por cumprir, Duarte Cordeiro diz "entender os partidos", que "fazem a parte deles e pressionam". Porém, garante que o OE "está a ser executado tal como em anos anteriores. E prevê "um nível de execução aceitável e adequado no primeiro semestre, antes de se iniciar a discussão do próximo" Orçamento.

"Estamos empenhados em cumprir medidas muito importantes na resposta que o país tem tido na recuperação económica e no apoio social, e muitas resultaram de entendimentos com os partidos", sublinhou.

"Até final de junho, o Governo fará um ponto de situação com eles", adiantou o governante ao JN. Quanto ao arranque das reuniões formais para o próximo OE, diz que "não há ainda convocatórias" mas apenas a constatação de que, no ano passado, as conversações também começaram em julho, esperando-se o mesmo para o Orçamento de 2022. O Partido Ecologista os Verdes afirmou há dias que tinha sido já chamado para uma reunião em julho e, tal como as outras forças políticas que viabilizaram o OE, fez depender o novo diálogo da execução das medidas inscritas para este ano.

Em resposta às propostas em falta que vários partidos apontaram ao JN, Duarte Cordeiro dá como exemplo "10 medidas que estão executadas na totalidade ou numa percentagem muito elevada".

O secretário de Estado começou por enumerar o aumento das pensões, a prorrogação do subsídio de desemprego por seis meses, o apoio extraordinário e o lay-off a 100% "com impacto brutal". "É uma das medidas com mais sucesso, conteve o desemprego sem perda do poder de compra para o trabalhador", sublinhou.

Duarte Cordeiro referiu, em seguida, o subsídio de penosidade e insalubridade e o de risco para trabalhadores essenciais, no âmbito da covid-19; bem como a contratação de assistentes operacionais nas escolas, a autorização recente para contratar profissionais de saúde (cerca de 2300), o programa de apoio a trabalho artístico e a gratuitidade das creches.