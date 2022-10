Duarte Cordeiro responde a PSD e garante que se mantêm interligações elétricas

Inês Malhado Hoje às 17:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, garantiu que se mantêm as interligações elétricas europeias acordadas entre Portugal, Espanha e França, na passada quinta-feira, em Bruxelas. "Não tínhamos razão nenhuma para pressupor uma diminuição da intenção dos três países", afirmou o ministro, respondendo às críticas do PSD.

Duarte Cordeiro insistiu que as duas interconexões elétricas nos Pirenéus não foram abandonadas e que os três países fazem, inclusive, intenções de as alargar. "França sempre referiu [em reuniões] que a sua prioridade eram as interligações elétricas, a dúvida eram as de gás", reforçou o ministro, em declarações aos jornalistas, à margem do encontro de ministros do Ambiente da União Europeia para responder à crise energética, a decorrer, esta terça-feira, no Luxemburgo.

"Se [o acordo] não fosse virado para o futuro, para a energia verde, não teria o apoio de França e da Comissão [Europeia]", relembrou o ministro. Justificando que foi necessário definir um novo traçado e desenvolver um novo projeto (o "Corredor de Energia Verde") para o adaptar ao hidrogénio e a outras energias renováveis para que o Governo francês desse luz verde ao acordo tripartido e para que a UE o financiasse.

PUB

Recorde-se que, esta segunda-feira, num debate parlamentar pedido pelo PSD, o antigo ministro do Ambiente Jorge Moreira da Silva disse que no acordo "manteve-se o golfo da Biscaia e desapareceu o compromisso de duas interligações nos Pirenéus", recordando o que tinha sido alcançado anteriormente em 2015.

Já o vice-presidente social-democrata Paulo Rangel disse que o entendimento "é um mau negócio para Portugal porque perdeu na eletricidade e no gás face a França e a Espanha". António Costa rejeitou as dúvidas de Rangel, acusando-o de nada perceber do assunto.

O Governo prevê que o novo acordo complemente as interconexões entre Portugal e Espanha, concretamente entre Celorico da Beira e Zamora, e que traga uma nova ligação entre Espanha e o resto da Europa, ligando Barcelona a Marselha, por via marítima.