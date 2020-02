Duas caras novas na Direção de Rui Rio

Ana Peixoto Fernandes, Gina Pereira e Nuno Miguel Ropio Hoje às 19:24, atualizado às 19:50 Facebook

Isaura Morais, ex-presidente da Câmara de Rio Maior, e André Coelho Lima, atual porta-voz e vereador do PSD em Guimarães, sobem à direção de Rui Rio, de onde sai Elina Fraga e José Manuel Boieiro, líder do PSD/Açores que vai para a Mesa do Congresso.

O anúncio foi feito este sábado à tarde pelo líder do PSD, Rui Rio, que começou por fazer uma graça, antes de revelar as suas escolhas. "Esta é uma tarefa que é impossível de correr bem, vou tentar que corra o menos mal possível", disse.

Para a Comissão Política Nacional, Rui Rio indicou (por ordem alfabética) André Coelho Lima (nome novo, que ascende à direção depois de ter estado dois anos como vogal), David Justino, Isabel Meireles, Isaura Morais (a outra novidade), Nuno Morais Sarmento e Salvador Malheiro, ou seja, o líder do PSD faz uma aposta na continuidade do seu núcleo duro da direção.

A saída de Elina Fraga, que desde o início foi um escolha polémica, foi justificada com o facto de querer fazer maior aposta no seu percurso profissional.

Há, contudo, seis novos nomes indicados para vogais: Fátima Ramos (ex-presidente da camara de Miranda do Corvo), Joaquim Sarmento (o "Centeno" de Rio), Luís Maurício, Paula Calado (candidata as europeias por Portalegre), Paula Cardoso (ex-deputada) e Ricardo Morgado (ex-presidente da Associação Académica de Coimbra. Entre as saídas estão Rui Rocha, presidente da distrital de Leiria que esteve ao lado de Montenegro, a eurodeputada Maria da Graça Carvalho, Ofélia Ramos, Cláudia André e João Cunha e Silva.

Rio mantém José Silvano no cargo de secretário-geral do partido e volta a apostar em Paulo Mota Pinto para a presidência da mesa do Congresso. Passa a ter o açoriano José Manuel Bolieiro como vice e Isabel Cruz, deixando de estar neste órgão Almeida Henriques (crítico de Rio) e Lina Lopes.

A lista de Rio ao Conselho Nacional vai ser encabeçada pelo eurodeputado Paulo Rangel, seguido de Arlindo Cunha, ex-ministro da agricultura, António Proa, João Dias Coelho e Vítor Martins. Para a presidência do Conselho de Jurisdição confirma-se que Rui Rio escolheu o ex-líder parlamentar Fernando Negrão, seguido de Pedro Roseta, Paula Reis, João Dias Coelho e Nuno Correia.

José Silvano, secretário-geral, justificou o convite a Paulo Rangel com o facto de "ser um quadro que o presidente do partido aprecia e que tem notoriedade suficiente para encabeçar o Conselho Nacional".

Entre os 85 nomes da lista indicada por Rui Rio estão 22 mulheres.

As votações para os órgãos decorrem domingo, entre as 9 e as 11 horas.