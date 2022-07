Duas redes para organizar as urgências dos hospitais em 2023

Inês Schreck Hoje às 11:31 Facebook

O Ministério da Saúde decidiu criar duas redes de referenciação hospitalar - Saúde Infantil e Saúde Perinatal - em vez de apenas uma, como estava previsto. O grupo que vai desenhar a rede de Saúde Perinatal será coordenado por Diogo Ayres de Campos, que lidera a comissão de resposta das urgências de obstetrícia, enquanto a de Saúde Infantil será encabeçada por Gonçalo Cordeiro Ferreira, diretor do Serviço de Pediatria do Hospital Dona Estefânia, em Lisboa.

As redes de referenciação hospitalar (RRH) organizam as relações de complementaridade entre os hospitais, permitindo que se apoiem entre si, e têm sido apontadas como uma das soluções para os problemas de várias urgências de obstetrícia, especialmente na região de Lisboa e Vale do Tejo e no Algarve, que têm registado graves constrangimentos por falta de médicos para assegurar as escalas.

Essas redes podem, por exemplo, determinar a concentração de serviços ou a criação de urgências metropolitanas ou regionais.