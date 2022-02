Duas vítimas acusam jesuítas de abusos sexuais. Sacerdotes já faleceram

Emília Monteiro Hoje às 11:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Em três meses, o Serviço de Escuta da Província Portuguesa da Companhia de Jesus recebeu duas denúncias de abusos de menores, envolvendo dois jesuítas já falecidos.

Os casos terão acontecido nos anos 50 e 80 e referem-se a toques em zonas íntimas. "As vítimas pretendiam dar a conhecer a situação vivida, tendo, por isso, sido acolhidas e escutadas e o seu sofrimento reconhecido", refere a Companhia de Jesus em comunicado.

O Serviço de Escuta foi ainda contactado por outras vítimas que, relatando abusos ocorridos fora do âmbito da Companhia de Jesus, foram acolhidas, informadas e orientadas relativamente às entidades competentes para receberem os testemunhos e tratarem as denúncias.

Criado em novembro, no âmbito do Sistema de Proteção e Cuidado de Menores e Adultos Vulneráveis, o Serviço de Escuta destina-se a acolher, escutar e apoiar vítimas de abusos sexuais, independentemente da data em que tenham ocorrido.

Sofia Marques, coordenadora do Serviço de Escuta, agradece os contactos e a "confiança que as vítimas depositaram neste serviço que procura escutar, acompanhar e apoiar todos os que possam ter sido vítimas de abusos sexuais nas organizações ligadas aos jesuítas" e a Companhia de Jesus "lamenta profundamente o impacto e o sofrimento que estas situações causaram às vítimas e reza para que possam agora encontrar paz e serenidade", pode ainda ler-se no comunicado.