Dupla vacinação arrancou em Gondomar com cerca de 600 idosos convocados

Arrancou, esta quarta-feira, a campanha de vacinação sazonal contra a covid-19 e a gripe em cerca de uma dezena de centros de vacinação. Gondomar é um deles. Para o primeiro dia da dupla vacinação estão convocados cerca de 600 idosos residentes no concelho. O processo está a decorrer dentro da normalidade e com uma boa adesão por parte dos utentes.

Em Gondomar, as portas do centro de vacinação abriram-se por volta das 8 horas e a afluência tem sido muita. Na primeira hora da manhã, a dupla vacinação já tinha sido administrada a cerca de 100 pessoas maiores de 80 anos ou com comorbilidade associadas. "A população sempre aderiu a esta vacinação e, neste momento, o processo está ainda mais facilitado. Os sistemas de informação estão a ajudar cada vez mais. Temos todas as razões para confiar no processo, na vacinação e na eficácia das vacinas", disse Cristina Pascoal, diretora executiva do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) de Gondomar, apelando à adesão.

Os cerca de 600 utentes agendados para esta quarta-feira em Gondomar foram convocados por SMS. No entanto, para quem não responder, as equipas realizam também chamadas telefónicas. Para já, o centro de vacinação está aberto entre segunda e sexta-feira. O objetivo é inocular cerca de 600 idosos todos os dias ao longo desta semana e aumentar as vagas à medida que o processo evoluir. "Consegue-se perceber que o processo está a fluir muito bem. As pessoas estão agendadas e o circuito está montado", notou Cristina Pascoal.

Entre os utentes, o processo é bem conhecido por todos. À medida que chegam ao pavilhão, os utentes são encaminhados para uma sala de espera e seguem, depois, para uma das seis boxes de vacinação onde lhes é administrada uma dose adaptada à subvariante BA.1 da ómicron e uma dose da vacina contra a gripe. Maria Alzira Silva, de 80 anos, recebeu as duas doses. "Confio plenamente nas vacinas. A covid é uma incógnita e as vacinas são uma proteção", afirmou ao JN.

Alberto Santos e a mulher, Joaquina Moreira, também não hesitaram em aceitar receber a vacinação dupla. "Tivemos covid e foi como se estivéssemos com gripe porque estávamos protegidos. Se não tivéssemos tomado a vacina, acho que tinha sido pior", contou Joaquina Moreira.

Armando Quinta, de 87 anos, acredita que a inoculação é um reforço da proteção contra a covid. "A minha primeira vacina foi o covid. Fiquei contagiado quase no início da pandemia. Depois, quando começou a vacinação, vim sempre. Não voltei a ficar contagiado. No caso de a pessoa ser contagiada, estando vacinada, está mais protegida. Recomendo a vacina a toda a gente. É positivo", frisou.

Casa aberta

A par da vacinação conjunta contra a covid-19 e a gripe, em Gondomar, quem ainda não tinha completado o esquema primário pode recorrer à casa aberta. Beatriz Gonçalves, de 19 anos, era hoje um dos rostos mais jovens na sala de recobro. "Só vim tomar agora porque apanhei covid. Com a vacina corro menos riscos", referiu a jovem, acompanhada pela mãe.

"Acho que toda a gente deveria fazer a vacinação. Mesmo sabendo que podemos contrair covid, os sintomas são muito mais leves. Falo por experiência. Tive covid e, se não fosse pela vacina, teria sido muito pior", sublinhou Andreia Gonçalves, a mãe de Beatriz, que já tomou a quarta dose por ser auxiliar de geriatria num lar.

Em Gondomar, durante a manhã, a adesão ao processo foi grande. No concelho, são elegíveis mais de 55 mil pessoas. Todos deverão ser inoculados até dezembro. "Fomos desafiados para fazer aqui o arranque do processo. Para nós, a vacinação não é novidade nenhuma. Já estamos mais do que oleados. Apelamos às pessoas que se vacinem. Foi a vacina que também permitiu vencer esta pandemia, ainda que não esteja vencida totalmente", apelou Marco Martins, presidente da Câmara de Gondomar, detalhando ainda que, desde o arranque do processo de imunização contra a covid-19, já foram administradas 325 mil doses.