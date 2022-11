"É bom não menosprezar o turismo", diz Marcelo

JN/Agências Hoje às 17:21 Facebook

O Presidente da República disse, esta sexta-feira, que a marca Portugal é "fortíssima", apelando para que não se menospreze o turismo, setor que, em crises, é o último a fechar portas e depois o primeiro a abrir.

"É bom não menosprezar o turismo. Na hora da verdade, é o último a encerrar portas e o primeiro a abrir portas logo que pode", afirmou o Presidente da República, referindo "o mérito" dos empresários do setor na reação ao desconfinamento da pandemia de covid-19, competências que levaram a uma tão rápida recuperação turística, mencionou.

"É um mérito vosso. Como é que conseguiram colocar um setor a funcionar como se estivessem preparados para aquele tipo de arranque [procura a subir mais do que o esperado]?", questionou, na cerimónia de encerramento do 33.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, promovido pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), em Fátima.

Ao longo do ano, vários indicadores, como as receitas turísticas, têm demonstrado que a recuperação do setor se deu a um nível superior ao estimado.

Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que "o turismo é uma aventura", com a população a oscilar entre os céticos, que vão dizendo que "há turismo a mais", que sempre que o país regista mais turistas "aumentam preços, criam-se problemas aos residentes (...)" e que por isso vão considerando que se tem "que começar a pensar em colocar limites ao turismo", passando pelos intelectualmente mais elaborados - "o turismo é importante, mas não exageremos, uma economia que vive só do turismo é manca" -, até aos que consideram que é essencial, que o turismo é mesmo "a alavanca" de todo crescimento económico.

O Presidente da República diz que tem que "haver um equilíbrio", nomeadamente na 'bolha política ou mediática", semelhante ao que caracteriza o povo português. "Há uma marca fortíssima chamada Portugal", que é conhecida em todos os continentes, sublinhou.

"Está firmada. Podemos fazer muito mais. Mas está garantida. Portugal é turismo, entre muitas outras coisas, mas destino atrativo a escolher é Portugal", sublinhou o Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que o desconfinamento pós pandemia foi essencial para consolidar esta marca, pois o país foi visto "no mundo como tendo gerido bem a pandemia", mesmo "quando houve momentos em que pareceu que não estava a ser tão bem quanto isso".

O balanço final, sublinhou, "correu muito bem" e beneficiou a credibilidade do turismo e depois o investimento externo.

Acresce o modo como o país tratou a pandemia, que também aqui "consolidou a ideia de que em Portugal há estruturas de saúde que funcionam bem". "A segurança na saúde é fundamental, uma garantia crucial para o turismo", acrescentou.

Recentemente, Portugal 'beneficiou' "com a guerra da Ucrânia como beneficiou da Segunda Guerra Mundial", disse. "Num período de incerteza qual é o local onde poderemos encontrar segurança? Que é perto, mas suficientemente longe?", exemplificou.

Estas realidades permitiram "a rapidez na retoma do turismo", cujo "arranque era fundamental" e que teve uma célere e competente resposta por parte dos empresários, elogiou. "Só se recupera facilmente se houver capacidade de recuperação. E nisso nós portugueses somos muito bons e no turismo excecionais. É um mérito vosso", reiterou.

"Entre o meu realismo e otimismo...estou mais otimista, apesar do contexto", concluiu o Chefe de Estado.

O 33.º Congresso da Hotelaria, que contou com mais de 550 congressistas, decorreu, em Fátima, de 16 a 18 de novembro.