É mais rápido ir ao local do que aguardar marcação para renovar documentos

Há quem espere meses para conseguir fazer ou renovar o passaporte e o cartão de cidadão, com agendamento. E nos mesmos locais há quem tenha a sorte de conseguir resolver o problema em apenas dez minutos, sem precisar de marcar.

Às 10 horas da manhã, na Loja do Cidadão da zona das Antas, no Porto, não há filas nem esperas. À medida que as pessoas chegam, vão sendo atendidas e no máximo esperam cerca de dez minutos. O serviço corre calmamente e sem constrangimentos. "Cheguei aqui e passado uns três minutos estava a ser atendido", revela Francisco Mangas, que foi renovar o cartão de cidadão e não fez marcação. Como ele, há muitas pessoas que se dirigem à loja sem marcação e que conseguem rapidamente resolver os assuntos. Maria Branco também não agendou. "Apareci e fiz o passaporte", afirma a jovem com cerca de 20 anos que, de forma rápida, conseguiu tratar documento.