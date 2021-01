É no Norte que se vota mais nas eleições para Belém

Hermana Cruz Hoje às 20:30 Facebook

Taxa de abstenção na região sempre foi abaixo da nacional. Três concelhos do Centro com maior participação.

Em nove eleições presidenciais desde 1976, o Norte foi, em todas, a região do país com menor taxa de abstenção, variando entre 14,6% (1980) e 50,5% (2011), sempre abaixo da média nacional. Porém, os concelhos com maior índice de participação eleitoral situam-se no Centro do país.

"Nas últimas quatro décadas, a taxa de abstenção da região Norte variou entre 14,5% (1980) e 50,5% (2011), sendo sempre inferior à taxa de abstenção a nível nacional", conclui um estudo da Pordata, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a divulgar hoje.