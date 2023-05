"É normal" que António Costa e Carlos Costa chamem Marcelo como testemunha

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 20:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O advogado de Carlos Costa, ex-governador do Banco de Portugal (BdP), afirmou ao JN que é "normal" que o seu cliente tenha arrolado o presidente da República como testemunha nos casos que o opõem a António Costa, tal como o primeiro-ministro já tinha feito. As testemunhas são do tribunal, não são das partes", referiu Alfredo Castanheira Neves.

O advogado do ex-governador recusou que o facto de António Costa e Carlos Costa terem chamado as mesmas testemunhas seja "inusitado": garantiu que "todos os dias" se depara, em tribunal, com processos em que as partes em conflito arrolam as mesmas testemunhas, revelando que, atualmente, está a braços com um caso em que há "mais de 50 testemunhas" comuns a um e a outro interveniente.

"As testemunhas são do tribunal, não são das partes", frisou Castanheira Neves, sublinhando que o objetivo dos processos é chegar "à verdade". Sobre a chamada de Marcelo Rebelo de Sousa, explicou que, se uma das partes do processo considera que determinada pessoa tem conhecimento de alguns dos factos, "não tem de pedir autorização" para a arrolar como testemunha.