É oficial. Santana vai ser (de novo) candidato à Figueira da Foz

O antigo primeiro-ministro e antigo presidente da Câmara de Lisboa, Pedro Santana Lopes, vai ser candidato independente à Câmara Municipal da Figueira da Foz, a que presidiu entre 1997 e 2001. Desta vez, corre sem apoio de partidos.

A notícia foi confirmada ao JN por Bruno Pais de Menezes, do Movimento "Figueira a Primeira", cujos primeiros cartazes e imagens da campanha foram divulgados esta noite na rede social Facebook.

O movimento "junta pessoas de variados quadrantes políticos", assegurou.

"Cá estou. É uma decisão de enorme responsabilidade, num tempo difícil. Tenho estado a trabalhar, a estudar. Sempre disse que seria a Figueira da Foz e só a Figueira da Foz", disse Pedro Santana Lopes citado pela agência Lusa.

"É uma decisão ponderada, de enorme responsabilidade. Tive vários convites para outras Câmaras, mas cá estou na Figueira da Foz", reforçou o ex-governante.

No Facebook do movimento surgiu a mensagem "No mesmo dia, à mesma hora, uns anos depois. Cá estou", bem como uma imagem onde se pode ler "Figueira da Foz - Uma Ligação para a Vida - Autárquicas 2021" e a sigla "PSL", as letras que identificam o antigo primeiro-ministro e ex-presidente do PSD.

Em 14 de abril, o movimento de cidadãos "Figueira a Primeira" apresentou Cristina Figueiredo como candidata à Junta de Bom Sucesso, naquele município.

Nos dias seguintes, foram apresentados vários outros candidatos às Juntas.

No dia em que o Movimento de Cidadãos Livres "Figueira a Primeira" enviou à agência Lusa uma informação sobre a candidata à Junta de Bom Sucesso, surgiu no Facebook uma imagem do também antigo líder da Câmara de Lisboa a olhar o porto daquela cidade.

Esta página apresenta também centenas de apoiantes à candidatura de Santana Lopes, tanto de residentes na Figueira da Foz, como de figueirenses espalhados pelo mundo.

Ideias para o município

Pedro Santana Lopes, que chegou a ser apontado nos meios de comunicação social como candidato a várias Câmaras, nomeadamente na região de Lisboa, nunca escondeu gostar da Figueira da Foz.

Nas suas páginas das redes sociais, tem aparecido recorrentemente na Figueira da Foz e publicado diversas mensagens.

Além disso, também na sua página pública do Facebook, Santana Lopes tem apresentado ideias para o município, assim como contas e números ou o trabalho por si realizado aquando da passagem pela Figueira da Foz como presidente da autarquia.

A Câmara da Figueira da Foz é liderada por Carlos Monteiro (PS), que se recandidata. O PS detém seis mandatos, enquanto o PSD detém três.

Os sociais-democratas apresentam às eleições de setembro ou de outubro o atual presidente da Turismo do Centro, Pedro Machado.

O CDS-PP volta a apresentar Miguel Mattos Chaves.