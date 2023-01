"É preciso que a Direção do PSD mostre algum engenho e arte"

Hermana Cruz Hoje às 11:28 Facebook

O PSD vai reunir-se, esta quarta-feira, em Conselho Nacional, numa altura em que está a descer nas sondagens e com um clima de preocupação interna com o facto de aparentemente o partido não estar a conseguir apresentar-se como alternativa junto dos portugueses. "É preciso que a Direção mostre algum engenho e arte", pede Luís Rodrigues, ex-líder do PSD/Setúbal.

Na agenda da reunião está precisamente a aprovação do plano de atividades para 2023, além das contas de 2021, do orçamento para 2023 e de um novo regulamento de quotização. Dois meses depois de o partido ter-se reunido para aprovar o projeto de revisão constitucional, num Conselho Nacional onde foi criticada a forma precipitada com que a proposta foi apresentada e Luís Montenegro teve que prestar explicações.

Entretanto, outro tema causou divisão internada: o da abstenção à moção de censura do Chega contra o Governo. "É uma questão encerrada e ultrapassada", garante, ao JN, um conselheiro nacional, que tinha defendido o voto contra.