"É um alívio voltarmos à normalidade, para nós e para eles"

Com quatro filhos entre os 2 e 13 anos, mãe desdramatiza: "O vírus é perigoso, mas não podemos viver cheios de medo".

Por esta altura, há tantas dúvidas sobre o regresso às aulas que Alexandra Cruz, moradora em Santo Tirso, ainda não se atreveu a pensar "a sério" no assunto. Na segunda-feira, os quatro filhos - três meninas de 2, 6 e 13 anos e um rapaz de 9 - vão voltar ao colégio, seis meses depois de um confinamento que "não foi um mar de rosas". A mãe prefere não criar ansiedade, vai vivendo um dia de cada vez. "A informação é tanta, acerca da máscara, do manuseamento de materiais, se as aulas serão totalmente presenciais. É tudo muito novo".