Ecógrafo de bolso vai ajudar a detetar pneumonia nas crianças

Centro Materno-Infantil do Norte investiga eficácia do dispositivo no diagnóstico e evolução da doença que causa mais internamentos em idade pediátrica. Agiliza resposta e pode reduzir recurso ao raio-X.

Quando o ecógrafo lhe desliza na pele, Lourenço ri-se com cócegas. Não dói nada, a mãe está mesmo ali ao lado a segurar-lhe na mão, enquanto o médico observa o telemóvel que transmite a imagem dos pulmões da criança, de quatro anos, internada no Centro Materno-Infantil do Norte (CMIN) com pneumonia provocada pelo vírus sincicial respiratório. Por ora, é só um teste, mas o ecógrafo digital de bolso pode vir a ser uma ferramenta importante no diagnóstico e acompanhamento da evolução da pneumonia em idade pediátrica, agilizando a resposta ao doente e reduzindo o recurso ao raio-X.

O projeto venceu a 4.ª edição do prémio MSD Investigação em Saúde. Durante cerca de um ano vão ser avaliadas 76 crianças internadas no CMIN para perceber se a ecografia digital pulmonar de bolso tem qualidade suficiente para ser usada no diagnóstico da pneumonia no serviço de urgência, distinguir se a origem é vírica ou bacteriana, e para acompanhar a evolução da doença na criança internada.