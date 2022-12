Economia verde vai obrigar a requalificar 150 mil trabalhadores

A transição para a economia verde vai à obrigar à requalificação de 150 mil trabalhadores portugueses, o que representa 5,9% do mercado laboral. Também se prevê a criação de 42 mil novos postos de trabalho, sobretudo nas áreas científicas, da energia e de consultadoria.

Segundo um estudo, encomendado pelo Centro de Relações Laborais (CRL) à Universidade do Minho, em 2019, o emprego verde representava 13,2% do emprego total em Portugal. E a maior parte estava nas mãos de homens.

"Em 2019 a proporção de homens empregados em ocupações verdes (18,7%) é quase o triplo da de mulheres (6,5%)", especifica-se no estudo "A economia verde e a evolução do mercado de trabalho", que está a ser apresentado, esta terça-feira, pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

No trabalho, revela-se ainda que 14% dos trabalhadores com ensino superior estão em ocupações verdes, 11,9% dos trabalhadores com ensino secundário e 13,6% dos trabalhadores com níveis de escolaridade inferiores.

"O grupo de profissional com maior proporção de empregos verdes (28,1%) é o dos 'Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos'", apurou-se também, embora seja na indústria e construção que se concentra o maior número de trabalhadores verdes, quase 70 mil. "Em contraste, no grupo dos 'Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores', apenas 0,7% dos trabalhadores estão empregados em ocupações verdes", acrescenta-se.

Já em termos de distribuição geográfica, o emprego verde tem uma maior importância nas regiões Centro, Alentejo e Norte.

Para o presidente do CRL, Carlos Alves, "é possível compatibilizar a transição para uma economia de baixo carbono com o crescimento do PIB e do emprego se forem seguidas políticas adequadas".

"Temos já bons exemplos do que pode e deve ser feito para minimizar os impactos na economia e no mercado de trabalho desta inescapável transição, mediante a adoção de configurações adequadas de uma multitude de políticas articuladas, que vão da formação profissional à proteção social e dos apoios ao emprego aos apoios à inovação e ao investimento", sublinha Carlos Alves.

"As atividades e tecnologias da economia verde levam a alterações dos requisitos em termos das competências das ocupações existentes. Existe uma alteração nos conhecimentos ou competências do trabalhador ou nas tarefas associadas à ocupação", confirma-se no estudo apresentado esta terça-feira pela ministra Ana Mendes Godinho.

Um dos caminhos passa, assim, pela requalificação dos trabalhadores em termos de novas competências. No estudo da Universidade do Minho, calcula-se que 150 mil funcionários (9,5% dos homens e 3,6% das mulheres) precisarão de requalificação profissional, o que representa 5,9% do mercado atual de trabalho.

"As necessidades de requalificação são mais evidentes no grupo dos trabalhadores mais velhos, com idade superior a 45 anos", acrescenta-se.

Já os setores "onde se perspetiva uma maior necessidade de reconversão de competências em profissões existentes são o setor 'H - Transportes e Armazenagem', com 16%, o setor 'E - Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição', com 15%, e o setor 'M - Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares', com 10%".

No estudo, calcula-se ainda a quantidade de novos empregos que poderão surgir com a transição para a economia verde. "A percentagem do emprego em profissões novas ou emergentes durante o processo de transição para uma economia hipocarbónica é de 1,6% (42 mil efetivos)", adianta-se, sendo que a maior parte será nas áreas científicas (3%), da energia (7%), e da consultadoria (6%).