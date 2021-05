Eduardo Cabrita pede a turistas para respeitarem "estritamente as regras"

Carla Soares Hoje às 16:39 Facebook

Eduardo Cabrita pediu esta terça-feira aos turistas que "respeitem estritamente as regras" em vigor em Portugal no âmbito da pandemia, num debate em que a Oposição atacou em bloco os relatórios sobre a aplicação da declaração do estado de emergência em abril que o ministro apresentou no Parlamento. O Governo foi acusado de "camuflar trapalhadas" , de esconder o que correu mal e de se "esquivar" em questões como a Odemira.

"Isto ainda não acabou" e "é fundamental que os turistas que temos respeitem estritamente as regras que tornam Portugal hoje um exemplo a nível europeu", afirmou o ministro da Administração interna, na apresentação dos dois últimos relatórios sobre a aplicação do estado de emergência, nos períodos de 1 a 15 de abril e de 16 a 30 de abril de 2021. Do mesmo, defendeu que essas regras sejam respeitadas na realização de eventos no país para evitar retrocessos no âmbito da pandemia da covid-19.

Para Cabrita, "o principal desejo" é "que não existam mais debates sobre novos estados de emergência", nem apresentação de relatórios. Desejo este expresso pelas várias bancadas, mas todas elas com fortes críticas ao Governo.

"Aceleração é fantasia"

André Ventura, deputado do Chega, foi o primeiro a comentar o conteúdo dos documentos, considerando "uma fantasia" a referência no último relatório a uma economia em "aceleração".

Já o social-democrata António Lima Costa destacou que, "dos 14 estados-membros que já apresentaram os planos de recuperação, Portugal é o que menos apoia a recuperação da economia", optando "por aplicar o grosso da fatia na estrutura do Estado".

Pelo CDS-PP, Pedro Morais Soares afirmou que "Portugal está saturado de trapalhadas atrás de trapalhadas que estes relatórios camuflaram", dando como exemplo o atraso no pagamento de apoios sociais às famílias e, como "uma das maiores falhas deste Governo", a falta de apoio a idosos institucionalizados. Para o deputado centrista, Cabrita "é um ministro à deriva".

"Habilmente esquivo"

À Esquerda, o bloquista Moisés Ferreira critica o último relatório que "pouco relata sobre o que se passou em Odemira, que é de uma gravidade extrema". O Governo "é habilmente esquivo sobre a situação".

Pelos Verdes, Mariana Silva esperava mais do que "um texto com referências vagas e elogios ao Governo", desde logo que "os relatórios olhassem mais" para temas como as condições de trabalho, o encerramento de empresas, os transportes públicos ou o isolamento dos idosos.

Também Bebiana Cunha, do PAN, diz que "os relatórios não foram aproveitados para elencar as dificuldades, só aspetos positivos" e chamou por exemplo a atenção para "os abusos com multas desproporcionais que se resolviam com mais pedagogia". Por outro lado, perguntou ao Governo se dará prioridade ao reforço dos serviços e, nomeadamente, das equipas de saúde pública ou se vai "limitar-se a tapar buracos".

Pelo PCP, João Oliveira também reclamou o reforço das equipas de saúde pública, dos rastreios de contactos e a aceleração do processo de vacinação. Insistiu ser necessário "garantir a capacidade de produção nacional de vacinas em quantidades suficientes", ultrapassando o problema das patentes.

Ministra enumera aumento das consultas em abril

Para encerrar o debate, a ministra da Saúde, Marta Temido, respondeu à Oposição afirmando que "não é justo dizer que o relatório faz tábua rasa do que correu menos bem". A propósito, admitiu que "muitas coisas correram menos bem do que gostaríamos nestas fases", aludindo às situações epidemiológicas de concelhos como Moura, Odemira, Portimão ou Rio Maior.

A ministra socorreu-se ainda dos números sobre o aumento de consultas no mês passado: acima de "dois milhões e meio de consultas a mais nos cuidadosde saúde primários; mais de 400 mil consultas a mais na área hospitalar; e mais 32 mil cirurgias a mais também na atividade hospitalar".

Marta Temido destacou, por isso, que "o mês de abril terá sido um dos meses mais produtivos do SNS".