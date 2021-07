Eduardo Pinheiro diz que apoio à compra de bicicletas é para manter

Mariana Sousa Lopes Hoje às 14:52 Facebook

O secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, garante que o apoio financeiro do Estado à compra de bicicletas, em particular elétricas e de carga, é para manter.

Eduardo Pinheiro, que participou, esta terça-feira, no webinar Portugal Bike Value, assinalou a importância em manter o apoio financeiro na compra de bicicletas, especialmente elétricas ou de carga. Este ano, o Fundo Ambiental destina 300 mil euros à comparticipação da compra de bicicletas de carga, 50 mil euros às bicicletas convencionais e 650 mil euros a bicicletas, motociclos e ciclomotores 100% elétricos. O número de candidaturas já ultrapassou a disponibilidade, exceto nas bicicletas de carga.

A construção de ciclovias e a pandemia fizeram aumentar o número de ciclistas pelo país, mas o secretário de Estado da Mobilidade assinala a necessidade de manter-se o investimento em ciclovias e de assegurar a segurança para os ciclistas na estrada. Ao mesmo tempo, deixa claro que é preciso manter o apoio para a compra de bicicletas, especialmente elétricas ou de carga.

Para o governante, as bicicletas têm um papel importante como complemento à função dos transportes públicos em Portugal. Nos últimos tempos, o número de ciclovias no país tem vindo aumentar. A cidade de Lisboa conta com 181,5 quilómetros de pistas cicláveis, o Porto com 54 quilómetros de corredores exclusivos para bicicletas.

Outro dos objetivos de Eduardo Pinheiro é incutir aos portugueses a cultura do uso de bicicletas, sublinhando a necessidade de transmitir esta mensagem às crianças.

No evento digital, foram apresentadas as tendências das bicicletas em Portugal. Além do secretário de Estado, participaram a ABIMOTA, Polisport, CONEBI. Os oradores refletiram sobre a importância das bicicletas para a crise ambiental e populacional e o interesse da produção de bicicletas em Portugal. Em 2020, Portugal produziu mais de 2,6 milhões de bicicletas, sendo o maior produtor da União Europeia.