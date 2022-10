Eduardo Vítor diz que "regionalização não é um luxo de países ricos"

Ana Correia Costa Hoje às 20:33 Facebook

Assumido e convicto regionalista, Eduardo Vítor Rodrigues dedicou a este tema boa parte do discurso de apresentação da candidatura à liderança da Federação Distrital do Porto do Partido Socialista, que decorreu este sábado à tarde, na Fundação Eng. António de Almeida, no Porto, perante um lotadíssimo auditório que o ouviu afirmar que "a regionalização não é um luxo dos países ricos, desenvolvidos ou em contexto de prosperidade"

"Ao contrário do que fazem os nossos adversários, nunca deixarei que a regionalização seja transformada num elemento de circunstância eleitoralista", avisou o autarca de Gaia e atual número dois da Distrital, criticando a oposição social-democrata, para quem aquele instrumento "só vem a jogo quando o país está em grande prosperidade".

"A regionalização é um instrumento de desenvolvimento e estando [o país] em crise ou não, é um instrumento de aprofundamento da qualidade de vida, de crescimento das cidades e das regiões e de emancipação das pessoas. Não estamos à espera de oportunidade para ter regionalização, porque achamos que nunca haverá suficiente prosperidade se não houver uma estratégia de regionalização no nosso país", vincou o também presidente da Área Metropolitana do Porto.