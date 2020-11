Eduardo Vítor Rodrigues: "Não ponho a hipótese da linha da Maia ficar de fora"

Carla Sofia Luz Hoje às 09:55 Facebook

Eduardo Vítor Rodrigues, líder da Área Metropolitana do Porto, pronto para lutar por mais 300 milhões para fazer plano total de expansão do metro.

Apesar da bazuca de 1,17 mil milhões para construir rede de metro nos próximos dez anos, Eduardo Vítor Rodrigues ainda não é um homem satisfeito. O líder da Área Metropolitana do Porto faz as contas e entende que faltam 300 milhões para cumprir o pacote integral de consolidação do transporte público na região e vai lutar por eles.

A bazuca do Governo para a expansão da rede de transportes na Área Metropolitana do Porto (AMP) deixa-o satisfeito?