El Corte Inglês distribui luvas a clientes dos supermercados

Cadeia de lojas espanhola diz estar ainda a desinfetar todos os carrinhos de compras, antes de serem utilizados. Profissionais de saúde e segurança também têm horário exclusivo.

Os supermercados El Corte Inglês estão a distribuir, desde ontem, luvas aos clientes antes de entrarem nos espaços para fazerem compras, revelou ao JN fonte da empresa. À semelhança da Aldi e de algumas lojas do E. Lecrerc, a cadeia de supermercados espanhola também vai permitir aos profissionais de saúde, forças de segurança e proteção civil fazerem compras entre as 9 e as 10 horas, a partir de amanhã.

"Oferecemos luvas à entrada, porque assim temos a garantia de que as pessoas não contaminam aquilo em que tocam", explicou a mesma fonte. Além disso, garantiu ao JN que todos os carrinhos de compras serão desinfetados, antes de serem utilizados pelos clientes, para evitar a transmissão do coronavírus.

A criação de um horário exclusivo para técnicos de saúde, agentes de segurança e elementos da proteção civil é justificada com a necessidade de "facilitar a vida" a estes profissionais, indispensáveis para evitar a propagação do coronavírus. "Os médicos que têm ido às nossas lojas têm tido o cuidado de usar máscara e luvas, porque não sabem se estão infetados, e não querem contaminar ninguém", revelou.

O El Corte Inglês tem supermercados nos dois "grandes armazéns", de Lisboa e de Vila Nova de Gaia, três lojas em Lisboa, uma em Coimbra, uma no Porto e outra em Braga.