Eleição das CCDR avança em 2020 para dar confiança à regionalização, diz Costa

O primeiro-ministro revelou este sábado que a eleição das Comissões de Coordenação avança no início de 2020, "para criar no país a confiança necessária para os passos seguintes".

"Já no primeiro semestre 2020, queremos que seja possível proceder ao reforço da legitimidade democrática para que as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional [CCDR] possam assumir plenamente o desenvolvimento de estratégias regionais. Este é o momento certo e não deve haver qualquer tipo de adiamento. Este não é o passo que todos anseiam, mas é o que desde já deve ser dado para criar no país a confiança necessária para os passos seguintes", afirmou António Costa, no encerramento do XXIV da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), em Vila Real.

Costa saudou o regresso do debate sobre a criação de regiões, frisando que nele "não pode haver lugar a fantasmas" e revelando que o Governo "está disponível para não avançar já com a eleição direta par as Áreas Metropolitanas", para evitar "entraves a quaisquer desenvolvimentos futuros no processo de regionalização".