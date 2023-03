Eleitor deveria votar em qualquer mesa

Os cadernos eleitorais deveriam ser desmaterializados e o eleitor deveria conseguir votar em qualquer mesa eleitoral do país. Essa foi a conclusão a que se chegou, num debate promovido, esta sexta-feira, pela Universidade Lusíada, em que apenas o PSD defendeu a votação online (ou seja, à distância) e gerou-se consenso em torno do voto eletrónico, mas presencial.

"O voto feito a partir de um telemóvel parece-me um risco que não podemos correr, porque o voto pode ser introduzido por outra pessoa. Temos sempre que ter o voto presencial", sustentou o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, defendendo antes que se criem "mais condições para as pessoas irem votar".

Para o autarca independente, seria muito mais importante a desmaterialização dos cadernos eleitorais e a criação de um sistema que permita que um eleitor possa votar em qualquer mesa do voto do país. Rui Moreira defendeu ainda que as eleições decorram a um dia da semana.