Eletricidade gerada em barragens já caiu 73% neste ano

A produção de energia elétrica em Portugal continental nos primeiros 50 dias do ano diminuiu em 26,2% em comparação com igual período de 2021, obrigando a importar mais 141,7% de eletricidade, sobretudo devido à queda da geração hidroelétrica, que registou um decréscimo de 73,2%.

São os piores 50 dias no período 2013-2022, na análise do JN aos balanços mensais e diários (até ao dia 19) da Rede Elétrica Nacional (REN). Até ao passado dia 19, o sistema eletroprodutor gerou um total de 6217 gigawatts-hora (GWh) de eletricidade, menos 2209 GWh do que os 8426 produzidos no período homólogo do ano passado, sendo o pior ano do decénio.

Devido à generalizada situação de seca, os aproveitamentos hidroelétricos são os que mais se ressentiram, tendo produzido apenas 876 GWh em 50 dias, ou seja, menos 2390 GWh do que no mesmo período do ano passado e abaixo dos 900 GWh gerados em 2018, quando se registou o pior desempenho até agora neste decénio.