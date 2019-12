"Elsa" deixou rasto de destruição em 24 horas de chuva e ventos fortes

Hoje às 14:52 Facebook

Postes de média tensão dobrados pela força do vento, árvores derrubadas e telhados a voar. Passagem da depressão "Elsa" pode levar rios a transbordar.

Cerca de 1800 ocorrências foram registadas em Portugal continental entre quarta-feira e as 12 horas devido ao mau tempo. Segundo a Proteção Civil, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Viseu são os mais afetados pela passagem da depressão "Elsa", entre as 15 horas de quarta-feira e as 13 horas desta quinta-feira.

"A maior parte das ocorrências estão relacionadas com quedas de árvores, quedas de estruturas, havendo igualmente o registo de inundações", adiantou aos jornalistas o comandante Pedro Nunes, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), num balanço feito aos jornalistas, às 13 horas desta quinta-feira.

As autoridades estão preocupadas com as bacias hidrográficas do Tâmega, Mondego, Águeda, Douro e Lima, devido à previsível subida do nível da água. No Tejo, é afastado um cenário de cheias.

A circulação na Linha do Vouga está parcialmente suspensa desde as 13 horas desta quinta feira, entre as estações de Macinhata e Sernada (Águeda), devido à queda de pinheiros sobre a ferrovia, confirmou ao JN fonte da Infraestruturas de Portugal (IP). O incidente, provocado pelo mau tempo, ocorreu na zona de Macinhata do Vouga, e o condicionamento irá manter-se até que os serviços de Proteção Civil de Águeda retirem as árvores da linha.

Várias quedas de árvores e inundações em habitações, estradas e pontes foi o rasto deixado pelo mau tempo que se fez sentir no Nordeste Transmontano durante a noite e madrugada.

Nove pessoas ficaram desalojadas no concelho de Almada, Setúbal, e outras sete em Santo Tirso, Porto, devido à queda de árvores em habitações, provocada pelo mau tempo.

"Em Almada resultaram nove desalojados que foram, entretanto, realojados pelos serviços de ação social da Câmara de Almada, e em Santo Tirso sete pessoas foram deslocadas e estão em casa de familiares acompanhados pelos serviços municipais", disse à Lusa o comandante da proteção civil, Rui Laranjeira.

De acordo com o comandante, as duas situações estão relacionadas com a queda de árvores em cima das habitações, não havendo feridos a registar.

O mau tempo provocou esta quinta-feira "milhares de avarias" na rede elétrica da região Norte do país. Segundo fonte da EDP Distribuição, foram mais afetados os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Vila Real, sendo que os concelhos com maior número de ocorrências são Amarante, Braga, Guimarães, Esposende e Barcelos.

Duas famílias, uma em Prado e outra em Louredo, no concelho de Vila Verde, tiveram que abandonar as suas casas, durante a madrugada, após os imóveis terem sido atingidos por árvores.

Em Joane, Vila Nova de Famalicão, um poste de eletricidade de grandes dimensões cedeu à força do vento e dobrou. A vila de Joane ficou sem eletricidade.

Postes dobraram com a força do vento, em Joane Foto: Pedro Correia/Global Imagens

Uma parte do concelho de Melgaço, incluindo a vila, está sem eletricidade e rede móvel desde cerca das 9 horas. Em Monção, o rio Minho galgou as margens.

Em Gondomar, a circulação na Linha Laranja, F, do Metro do Porto está interrompida devido à queda de árvores, não havendo até ao momento previsão e quando poderá reabrir.

No centro do Porto, uma derrocada de pedra de um morro sobranceiro à rua da Alegria provocou um corte parcial da via naquela artéria do centro da Invicta. Segundo as autoridades, não há registo de feridos ou desalojados nas muitas ocorrências registadas durante a noite e madrugada. No total, foram registadas 361 ocorrências no distrito, até às 9.30 horas da manhã.

Ainda no distrito do Porto, no concelho de Paredes, a força do vento arrancou o telhado de um prédio com oito apartamentos. Moradores estão em alerta para o risco de inundações.

Em Braga, foram registadas mais de 30 ocorrências, entre as 3 horas da madrugada e o início da manhã, a maior parte das quais relacionadas com quedas de árvores. No Distrito de Braga foram registadas, até às 9 da manhã, 218 ocorrências, 172 quedas de árvores.

Em Guimarães, a queda dos suportes das iluminações de Natal cortou a circulação rodoviária na Alameda de São Dâmaso, no centro da cidade, enquanto um telhado voou na localidade de Ponte.

No distrito de Vila Real foram registadas cerca de 30 de ocorrências entre a meia-noite e 8 horas, a grande maioria relacionadas com quedas de árvores.

Na quarta-feira à noite, o mau tempo provocou um deslizamento de terras que isolou o lugar do Burgo, em Ruivos, Ponte da Barca, tendo obstruído a estrada municipal e danificado o cemitério.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alertou na quarta-feira a população para o agravamento das condições meteorológicas, com precipitação forte e persistente, vento forte nas terras altas e agitação marítima forte em toda a costa.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu para a tarde de hoje o aviso vermelho, o mais grave, para os distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Braga, Porto, Vila Real e Viana do Castelo.

Pedro Nunes alertou ainda que a "situação meteorológica complexa vai continuar nas próximas horas, provavelmente nos próximos dias", prevendo que as condições meteorológicas "melhorem significativamente a partir da tarde de sábado e manhã de domingo".