Em 105 cursos entrou-se com 17 valores ou mais na 2.ª fase

Colocados 9787 estudantes na 2.ª fase do Concurso de Acesso ao Superior. 42 licenciaturas ficaram desertas.

São já conhecidas as colocações da 2.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, com 9787 estudantes colocados, o que corresponde a 43% dos candidatos. Para a 3.ª e última fase, que arranca no próximo dia 22, sobraram agora 4255 vagas. Tal como na 1.ª fase do concurso, destaque para a subida das notas de ingresso.

Contas feitas, em 105 cursos o último colocado entrou com 17 ou mais valores. São mais 35 cursos com média acima de 17 se compararmos com os resultados da 2.ª fase do concurso do ano passado. A pressão sobre as médias era, aliás, expectável devido à flexibilização dos critérios de avaliação dos exames nacionais por causa do impacto da pandemia no terceiro período letivo. Na 1.ª fase verificou-se, recorde-se, uma subida média nas notas superior a 0,5 valores, com quatro cursos a ultrapassarem a fasquia dos 19 valores.

Nesta 2.ª fase, de acordo com os dados libertados pelo Ministério do Ensino Superior, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto conta com dois cursos no top3 de ingresso. Bioengenharia foi aquele com a classificação mais elevada, nos 195,8 pontos, e Engenharia e Gestão Industrial - líder na 1.ª fase no que a média de entrada concerne, batendo os 19,13 valores - com 192,8 pontos. Terceira posição esta ex-aequo com o Mestrado Integrado de Medicina da mesma Universidade. Em segundo lugar classificou-se o curso de Medicina da Nova de Lisboa, nos 194,2 pontos.

De salientar, ainda, um total de 42 cursos que não tiveram qualquer candidato, sendo a maioria de institutos politécnicos. Na 1.ª fase, recorde-se, tinham sido 32. Com Engenharia Civil, em linha com anos anteriores, a deixar 291 vagas para a 3.ª fase, com oito cursos sem qualquer procura. Em sentido contrário, áreas como Enfermagem ou Farmácia preencheram todos os lugares postos a concurso.

Com a subida das médias desceu também para nove os cursos com nota de entrada inferior a 10 valores. São menos 17 face à 2.ª fase do ano passado. De referir que 54% dos estudantes agora colocados ingressam no ensino politécnico e os restantes no universitário.

Fechadas as duas fase de acesso, são já 53984 os novos estudantes do Ensino Superior, num crescimento de 16% face a 2019. A tutela estima chegar aos 95 mil.