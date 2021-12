Em 20 dias fizeram-se mais do dobro dos testes covid do que em todo o verão

Zulay Costa com Rita Neves Costa Hoje às 08:14 Facebook

O número de testes de antigénio (TRAg) disparou desde que o Governo repôs a gratuitidade de quatro testes por mês e alargou o programa a crianças e a recuperados de covid.

De acordo com dados avançados ao JN pelo Ministério da Saúde (MS), entre 19 de novembro (dia em que foi retomada a gratuitidade) e 8 de dezembro, foram realizados "cerca de 960 mil" testes de antigénio em farmácias e laboratórios aderentes, quando entre julho e final de setembro de 2021 "foram comparticipados um total de 450 mil TRAg". Ou seja, em apenas três semanas foram realizados mais do dobro dos testes feitos no verão.

O número destes testes, que passaram a ser obrigatórios mesmo para vacinados para participar em diversos eventos de massas, como jogos de futebol, ou ir a bares e discotecas, tem vindo a subir e, só neste período, deverão custar ao Estado perto de dez milhões de euros.