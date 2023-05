Em 2035 quase 40% dos portugueses serão obesos

Daqui a 12 anos, quase 40% dos adultos em Portugal serão obesos. A projeção consta do mais recente relatório da Federação Mundial da Obesidade, que alerta também para o aumento das despesas em saúde. Ainda assim, Portugal é dos países mais bem preparados para combater a obesidade: está em 8.º lugar entre 183 países.

A Direção-Geral de Saúde (DGS), que assinala este sábado o Dia Nacional da Luta Contra a Obesidade, diz que a posição portuguesa no ranking é "encorajadora", mas não deixa de considerar as projeções daquele organismo "preocupantes". De acordo com o World Obesity Atlas 2023, da Federação Mundial da Obesidade, em "2035, a percentagem de adultos com obesidade em Portugal será de cerca de 39% - um aumento de 2,8% por ano". Além do impacto na saúde da população em Portugal, "se estas projeções se confirmarem, a despesa da saúde para mitigar problemas causados pela obesidade será equivalente a 2,2% do PIB em 2035", refere a DGS.

Alimentação e exercício

Em relação ao ranking, que mede a preparação para combater a obesidade em 183 países, Portugal é apenas superado pela Suíça, Finlândia, Noruega, Islândia, Suécia, França e Reino Unido e surge destacado face aos países do Sul da Europa com poder económico semelhante.

"O bom resultado de Portugal é, entre outros aspetos, explicado pelo facto de terem sido aplicadas várias medidas na área da promoção da saúde, nomeadamente da alimentação saudável e da atividade física", refere a DGS, destacando como exemplos "as ações que visam legislar o marketing ou reduzir o sal nos alimentos".

"Destaca-se, também, a capacidade das unidades de Cuidados de Saúde Primários em identificarem precocemente e darem resposta a patologias associadas à obesidade, como é o caso da diabetes ou das doenças cardiovasculares. A existência de Programas de Saúde Prioritários na DGS (alimentação saudável, atividade física, diabetes, doenças oncológicas e cardiovasculares) teve também um contributo importante para os resultados", acrescenta a DGS.