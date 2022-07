Em bom Português se escreve "ninguém fica para trás"

Hoje às 11:50 Facebook

Secundária de Mortágua: A melhor escola pública do país à disciplina da língua de Camões é uma família numerosa onde os 240 alunos têm "tratamento personalizado"

Na Secundária Dr. João Lopes de Morais, em Mortágua, os auxiliares "sabem o nome dos 240 alunos", conhecem-nos desde o pré-escolar. É uma "família numerosa" à qual se juntam meia centena de professores para quem a vida escolar de cada um dos "seus" não tem segredos. Nas mudanças de ano ou de ciclo, o professor que os deixa passa ao sucessor da disciplina a informação, não da globalidade da turma, mas de cada um dos alunos. Para que tenham um atendimento personalizado na aprendizagem. E com sucesso. Foi do distrito de Viseu que saiu a a melhor Secundária pública do país a Português.