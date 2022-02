Em campanha pelo voto emigrante, Ventura reúne com líderes da extrema-direita

André Ventura estabeleceu como objetivo eleger mais um deputado pelo círculo da Europa. O líder do Chega vai reunir com líderes da extrema-direita de Espanha e França para definir estratégias "comuns".

Na sequência da repetição das eleições legislativas no círculo da Europa, a 12 e 13 de março, André Ventura anunciou esta segunda-feira que vai andar pela Europa durante as próximas semanas para tentar "eleger o 13.º deputado" e que, para isso, vai recorrer aos seus "aliados internacionais na Europa". Para tentar captar o voto emigrante, Ventura vai passar por Espanha, Suíça, Bélgica, Luxemburgo, França e Reino Unido, "locais onde o Chega teve uma votação histórica", disse André Ventura em conferência de imprensa.

"O Chega acredita que conseguirá, contados os votos finais, dividir com o Partido Socialista, os dois deputados do círculo da Europa", disse André Ventura. "Vamos percorrer os locais onde mais emigrantes portugueses se encontram, vamos encontrar-nos com eles, vamos realizar encontros, ouvir as suas preocupações".

Na conferência de imprensa, realizada esta segunda-feira na sede do partido, o líder do Chega anunciou também que, durante o périplo pela Europa, vai reunir com líderes dos partidos de extrema-direita para definir estratégias "comuns" e reunir apoios.

Em Madrid, Espanha, Ventura vai reunir-se com Santiago Abascal, líder do VOX, esta quarta e quinta-feira, naquilo a que Ventura chamou "Cimeira Ibérica", evento que também vai integrar emigrantes portugueses. "Há neste momento um desafio comum entre o VOX e o Chega, na península ibérica", que é "assumir a posição que o PSD e o PP têm no sistema democrático português e espanhol", disse.

O líder do Chega vai encontrar-se também com Marine Le Pen, líder da União Nacional e candidata às presidenciais francesas de Abril. Estarei também, na semana seguinte, com Marine Le Pen, em Paris, onde, juntamente com a comunidade portuguesa apelaremos ao voto" no Partido de Le Pen e "faremos um comício conjunto, um encontro conjunto, entre franceses e emigrantes portugueses em França".

Na conferência de imprensa, André Ventura saudou a decisão do Tribunal Constitucional de mandar repetir as eleições no círculo da Europa e acusou o PSD de ser "um dos grandes responsáveis pela trapalhada que estamos a viver no círculo da emigração". Ventura acredita que o seu partido tem chances de eleger, juntamente com o PS, um deputado pelo círculo da Europa.

Ainda na mesma conferência de imprensa André Ventura anunciou que o Chega retirou a confiança política a dois vereadores, eleitos por Sesimbra e Seixal. "Nos dois casos (...) houve uma violação direta das regras do partido de não pactuar com o partido que tem destruído Portugal, a sua economia e a sua sociedade, há décadas", disse Ventura. Os vereadores "viabilizaram orçamentos, neste caso da CDU", disse o líder do Chega. Mas no entanto o próprio André Ventura disse que também está a negociar com o Partido Socialista o orçamento municipal para a Câmara de Moura, onde é deputado municipal.