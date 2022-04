Em dia de homenagem, Rui Vilar espera por inauguração da sede da CGD

JN Ontem às 21:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O grande auditório da Culturgest vai passar a chamar-se auditório Emídio Rui Vilar, em homenagem ao antigo presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos e quem idealizou a Culturgest. A cerimónia contou com a presença do primeiro-ministro, do ministro das Finanças e do atual presidente da CGD, Paulo Macedo. Na ocasião, Rui Vilar manifestou o desejo de que o edifício possa agora ter a "inauguração que não teve em 1993".

Quando idealizou a Culturgest, Emídio Rui Vilar nunca imaginaria que seria posta uma placa, com o seu nome, no grande auditório. A partir desta segunda-feira, o grande auditório da Culturgest passa a ter o nome do homem que liderou a Caixa Geral de Depósitos entre dois períodos difíceis: entre 1989 e 1995, com a privatização da banca; e em 2016, quando teve a tarefa de recapitalizar o banco público.

"Rui Vilar não foi só presidente da CGD no momento em que se impunha a abertura à competição com o setor privado, como também aceitou ser chairman num momento de difícil, em que o esforço de recapitalização era essencial e em que muitos duvidavam em Portugal e em Frankfurt da viabilidade da existência de uma Caixa enquanto banco público", referiu o primeiro-minstro, António Costa.

O primeiro-ministro destacou Rui Vilar como uma personalidade da cultura portuguesa que também provou que um banco público pode ser bem gerido com bons resultados financeiros.

"A cultura foi um fio condutor ao longo de toda a sua vida. Foi assim enquanto administrador de quase todas as maiores instituições culturais portuguesas, culminando com dez anos de presidência da Fundação Calouste Gulbenkian", acrescentou António Costa.

O primeiro-ministro defendeu que Rui Vilar pode ser homenageado pelo seu percurso de "cidadão empenhado", fundador da SEDES e ministro "num período difícil da democracia portuguesa", ou pelo seu serviço de "constante dedicação à economia".

Paulo Macedo, atual presidente da CGD, relacionou o "conhecimento do mundo" e o "sucesso profissional da longa carreira" do ex-presidente do Conselho de Administração da CGD. Paulo Macedo descreve a valorização do serviço público e o gosto pela cultura como os principais pilares do Emídio Vilar.

PUB

Refundar o edifício

Durante o seu discurso, Rui Vilar também aproveitou para lembrar que, devido aos constrangimentos que existiam na altura, o edíficio-sede da Caixa não teve cerimónia de inauguração, aproveitando para fazer uma referência à intenção do Governo mudar alguns dos seus ministérios para os espaços desocupados do edifício. "Com esta ideia de 'refundar' o edifício, com a vinda dos ministérios, talvez uma cerimónia possa ter lugar e substituir a que não ocorreu em 1993", disse.

Natural do Porto, licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, antigo diretor geral da Comissão Europeia e com uma longa carreira no setor da banca, Rui Vilar lançou a Culturgest em 1993.

Na cerimónia também estiveram presentes o cardeal patriarca, D. Manuel Clemente, o ex-presidente da Assembleia da República Ferro Rodrigues e os ministros das Finanças, Fernando Medina, e da Cultura, Pedro Adão e Silva, António Costa e Paulo Macedo descerraram uma placa alusiva à atribuição ao grande auditório da Culturgest do nome de Emílio Rui Vilar, que cessou funções como presidente do Conselho de Administração da CGD em 23 de dezembro último.