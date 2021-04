Ginásios abrem portas e desporto regressa aos treinos

JN Hoje às 18:09 Facebook

O último direto da emissão especial "Portugal a desconfinar" do JN, DN, TSF, Dinheiro Vivo e O Jogo abordou a reabertura dos ginásios e o regresso do desporto aos treinos, a partir do Holmes Place, em Gaia e do Clube de Andebol de Leça.

Até agora a explorar os recursos digitais, os ginásios voltam a abrir portas. Estivemos em direto de Gaia, a acompanhar o regresso aos treinos dos clientes. Junto de quem corre na marginal do Porto e vamos ainda juntar-nos a um treino no Clube de Andebol de Leça, dos escalões femininos, já várias vezes campeões e vice-campeões nacionais.