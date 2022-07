Luís Montenegro, presidente eleito do PSD (C) cumprimenta o candidato a presidente do Grupo Parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, à chegada para o 40.º Congresso Nacional do Partido Social Democrata, que decorre até domingo no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, 02 de julho de 2022. ESTELA SILVA/LUSA

Foto: LUSA

02 Julho 2022