O regresso às aulas e o reforço do metro do Porto

A emissão especial que junta o "Jornal de Notícias", a TSF, o "Diário de Notícias", o "Dinheiro Vivo" e o jornal "O Jogo" arranca com o regresso dos alunos à escola.

Esta segunda-feira, os diferentes títulos do Global Media Group vão realizar uma emissão especial em direto, a partir das 7.45 horas, para assinalar o desconfinamento depois da Páscoa, em várias cidades do país.

Começamos pelo regresso dos alunos às aulas presenciais e as operações da PSP para garantir a segurança no trânsito e nos transportes públicos na cidade do Porto.

Ao longo do dia, pode acompanhar em direto os principais momentos da segunda fase de desconfinamento a partir das diferentes plataformas digitais destes meios de comunicação.

Educação

Depois do regresso à escola das crianças das creches e alunos do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo, a 5 de abril são os alunos do 2.º e 3.º ciclos que voltam às aulas presenciais. Um momento que será transmitido em direto, pelas 7.45 horas, a partir da Escola Dr. Costa Matos, em Gaia, a que se junta uma conversa/debate com Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Jorge Ascenção, presidente da CONFAP - Confederação das Associações de Pais e João Dias da Silva, secretário-geral da Federação Nacional de Educação.