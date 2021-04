JN Hoje às 15:17 Facebook

Twitter

Partilhar

O jornalista Pedro Cruz conversa com Raquel Duarte, mentora do plano de desconfinamento, e com Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, sobre o passaporte de vacinação.

Conversa a partir do Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, em Matosinhos.