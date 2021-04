A reabertura do comércio e das feiras

JN Hoje às 09:48 Facebook

A partir da secular feira de Espinho e da tradicional Rua de Santa Catarina, no Porto, a emissão especial que junta os diferentes títulos do Global Media Group acompanha o regresso dos clientes ao comércio.

Dia 5 é também a data apontada para a reabertura das feiras e dos mercados de venda de produtos não-alimentares, cuja realização se encontra suspensa desde o dia 15 de janeiro devido à pandemia de covid-19. Estaremos em direto da Feira de Espinho, às 9.45 horas, uma das maiores da região Norte, para falar com comerciantes, clientes e também com Artur Andrade, presidente Associação de Feirantes do distrito do Porto, Douro e Minho e Fernando Sá, presidente Associação Feiras e Mercados da Região Norte.

As lojas até 200 m2 com porta para a rua também podem reabrir a partir desta data e estaremos em direto da rua de Santa Catarina, no Porto.