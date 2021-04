Restauração com esplanadas até quatro pessoas por mesa

JN Hoje às 11:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Os portugueses voltam a poder sentar-se numa esplanada a partir de hoje. A emissão especial que junta o JN, DN, TSF, Dinheiro Vivo e O Jogo debate os desafios da restauração após o segundo confinamento com vários empresários.

Esta é a data em que os portugueses vão poder voltar a sentar-se numa esplanada. Pelas 11.30 horas, em direto, a partir da esplanada do restaurante See, no topo do Tivoli, conversamos com o Diretor Regional de Operações da Minor Hotels para os Urban Hotels Portugal, Miguel Garcia, o promotor e empresário Álvaro Covões e o Miguel Pina Martins, fundador da Science4You e líder da Associação de Marcas de Retalho e Restauração.

Estaremos também em direto a partir de esplanadas nas cidades de Aveiro e de Braga.